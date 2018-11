«موزيلا» ترفع من مستوى حماية التصفح عبر «فايرفوكس»

كشف القائمون على محرك “فايرفوكس” أنهم سيدخلون عليه ميزات ستزيد من حماية بيانات المستخدمين.

حيث أوضحت شركة Mozilla مالكة فايرفوكس، أن ميزة “Firefox Monitor” التي ستظهر في محرك البحث خلال الأسابيع القادمة ستقوم أوتوماتيكيا بإخطار المستخدم عند دخوله لأحد المواقع التي تبين أنها اخترقت في الأشهر الـ12 الأخيرة، كما تعرض عليه أن يتأكد أن بياناته لم تخترق أو تسرّب عقب دخوله إلى مواقع مشبوهة.

هذا وأشارت الشركة إلى أنها لا ترغب في إزعاج المستخدم أو إعاقة حريته في استخدام الإنترنت، لكنها تسعى إلى محاربة القرصنة الإلكترونية، وضمان أكبر قدر من حماية البيانات.

وزودت محركات بحث أخرى مثل غوغل سابقا بميزات مشابهة مما أظهرت نجاحا ملحوظا في التقليل من استخدام المواقع التي يستغلها الهاكرز لاختراق أجهزة المستخدمين.

