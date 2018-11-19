مشكلة خطيرة في آيباد برو الجديد

تعرض جهاز آيباد برو الجديد من شركة آبل لانتقادات شديدة من قبل المستخدمين الذين اكتشفوا أنه سهل الثني والكسر.

فقد اختبر زاك نيلسون، صاحب قناة “جيري رغ إيفري ثنغ” على يوتيوب، متانة جهاز آيباد برو الجديد مؤخرا.

وقد وجد أنه بالقيام بالحد الأدنى من الضغط يمكن للجهاز اللوحي الانحناء بسهولة وحتى الانكسار.

أثار هذا الاختبار الكثير من ردود الفعل الغاضبة على الجهاز من قبل الجمهور الذين وجدوا أن هذا يثبت عدم كفاءة الاختبارات التي أجريت على هذا الجهاز قبل تسويقه.

وكانت آبل قد عرضت جهازها الجديد نهاية الشهر الماضي الذي تغير بالكامل ليصبح أكثر نحافة وخفة وأغلى سعرا حيث يبلغ سعره ألف دولار لحجم 12.9 إنش.

وقد أشار أحد المستخدمين على شبكة تويتر عارضا صورة لجهازه إلى أن الآيباد الجديد رقيق جدا بحيث لا تحتاج لثنيه بل يكفي أن تضعه في حقيبتك مع بعض كتب حتى تجد أنه قابل للثني نتيجة الحركة.

الفيديو الذي عرض على يوتيوب يختبر الجهاز من حيث قوة التحمل وقابلية خدش الشاشة وعدسة الكاميرا وحتى جسم الجهاز المصنوع من المعدن.

يذكر أن شركة آبل لم تعلق حتى اللحظة على هذه الانتقادات.

المصدر: الجزيرة نت

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