أعلنت شركة “سامسونغ الخليج للإلكترونيات”، الاثنين، إطلاق الهاتف الجديد “غالاكسي A9” في دولة الإمارات، خلال حدث مميز نظمته الشركة في دبي.

ويأتي الهاتف لأول مرة في عالم الجوالات بأربع كاميرات خلفية، وواحدة رئيسية بدقة 24 ميغابكسل، فيما يعتبره خبراء في التكنولوجيا “طفرة في عالم التصوير بالهواتف”. وتم تزويد الهاتف الجديد ببطارية 3800 ملي أمبير في الساعة تعمل ليوم كامل، مع سعة تخزين 128 غيغابايت يمكن أن تصل إلى 512 غيغابايت. ويتميز هاتف “غالاكسي A9” بتصميمه الزجاجي الأنيق الانسيابي، مما يسهل حمله بيد واحدة، كما يتوفر بثلاث ألون رئيسية هي الأسود والأزرق والوردي. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل آندرويد “أوريو”، ويبلغ وزنه 183 غراما، ويأتي بذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 غيغابايت. وسيكون الهاتف الجديد متاحا في الإمارات عبر المتاجر والإنترنت، اعتبارا من الخميس، بسعر 2149 درهما (نحو 585 دولارا).

