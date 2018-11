تعرض تطبيق المراسلة “فيسبوك ماسنجر”، لعطل مفاجئ اليوم الاثنين، تضرر منه عدد كبير من مستخدميه حول العالم.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية، أن أكبر مستخدمين متضررين من تعطل التطبيق، في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي العطل، بعد أيام قليلة من كشف “فيسبوك” عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحذف الرسائل المحرجة عبر تطبيق “فيسبوك ماسنجر”. وتمنح ميزة “حذف الرسائل” لمستخدمي التطبيق، فرصة مدتها 10 دقائق من أجل حذف الرسائل غير المرغوبة والمحرجة. ولم تصدر من شركة “فيسبوك” الأمريكية حتى الآن، أي تصريحات حول سبب العطل الفني لتطبيق “فيسبوك ماسنجر”، أو ما إذا كان مرتبطا بالميزة الجديدة. وبينما مازال “فيسبوك ماسنجر” يعاني من عطل، فإن تطبيق “واتسآب” التابع لشركة “فيسبوك” يعمل بكفاءة. يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تعرض يوم الاثنين الماضي لعطل مفاجئ، ما جعل العديد من مستخدميه في جميع أنحاء العالم، يواجهون صعوبة في الولوج إليه.

The post بعد الإعلان عن ميزة جديدة لتطبيق الماسنجر..عطل فني جديد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا