سيكون العام 2019 عام ظهور الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد أن كشفت شركة “رويو” الصينية عن أول جهاز من هذا النوع، وتلاها إزاحة سامسونغ الستار عن جهازها القابل للطي منذ أيام.

وكانت شركة هواوي الصينية أكدت في وقت سابق أنها تعمل على جهاز قابل للطي أيضا، والآن أصبحت المعلومات المتوفرة عن هذا الجهاز أكثر بعد تسريب مواصفاته من قبل موقع “ETNews” الكوري الجنوبي. وحسب التسريبات، فإن التوافق مع شبكات 5G سيكون موجودا في هاتف “غالاكسي إس 10” القادم من شركة سامسونغ، لكنه لن يتوفر في جهاز الشركة القابل للطي الذي عرضته للجمهور لأول مرة منذ أيام. وستطلق شركة هواوي هاتفها القابل للطي في المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة في برشلونة في فبراير المقبل، على أن يصل إلى الأسواق لاحقا في شهر يونيو. لكن تفاصيل السعر لم تتوفر بعد. وتقول التسريبات إن جهاز هواوي القابل للطي سيعتمد على شاشتين، الأولى داخلية بقياس 8 إنش، والثانية خارجية بقياس 5 إنش. مما يعني أن تصميمه مشابه للتصميم الذي اعتمدته سامسونغ لكن عبر شاشات بقياس أكبر. وكشف التقرير أن شركة BOE الصينية هي من ستقوم بتصنيع شاشات جهاز هواوي الجديد، فيما ستعتمد سامسونغ على شاشات من صناعتها

