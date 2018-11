عدسات فيرلي..لم تحصل على قراءات دقيقة لرصد مستوى السكر في الدم

أوقفت شركة “فيرلي” أحد فروع شركة “ألفابيت”، التابعة لغوغل، العمل في واحد من أولى مشروعاتها الرامية إلى إبتكار عدسات لاصقة ترصد نسبة السكر في الدم.

والتي كانت من المفترض أن تساعد هذه العدسات المرضى الذين يعانون من مرض السكري.

وقالت الشركة في مدونة إن مقاييس نسبة السكر التي رصدتها في الدموع، مقارنة بنسب السكر في الدم، لم تكن كافية.

وتكونت العدسات من شريحة رقيقة لاسلكية وجهاز استشعار مادة الغلوكوز بين طبقتي مادة العدسات.

وأضافت فيرلي :”أكدت أبحاثنا لعدسات استشعار الغلوكوز عدم وجود تناسق على نحو يكفي في قياساتنا للعلاقة بين نسبة السكر في الدموع وتركيزات الغولوكوز في الدم على نحو يدعم متطلبات ابتكار جهاز طبي”.

وقالت الشركة إنها واجهت تحديات مختلفة بغية الحصول على قراءات موثوق بها من العين، وأضافت أنها ستواصل استكشاف استخدامات أخرى لتقنية العدسات الذكية، من بينها عدسة لتحسين الإبصار بعد إجراء جراحة إعتام عدسة العين.

