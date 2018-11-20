قهوة الفطور تقيك السكري

كشف تقرير للاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري إلى أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 25%.

واستعرض الأستاذ ماتياس كارلستروم، الذي يعمل مدرسا للطب والصيدلة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، أحدث الأبحاث العلمية.

وقد أجرى تحليلا لأكثر من 30 دراسة وبحثا شملت أكثر من 1.1 مليون مشارك.

وقال كجيلد هيرمانسن، الذي ساعد في إعداد البحث في التقرير، وهو أستاذ طب في مستشفى جامعة الدانمارك بآرهوس، إن التأثير الوقائي للشراب المرير يعود إلى مكوناته المضادة للأكسدة.

وتساعد القهوة على التقليل من الالتهابات، كما تحفز نشاط الأيض في المعدة والميكروبيوم.

هيرمانسن أوصى النساء والرجال بتناول 3 أو 4 أكواب من القهوة يوميا.

المصدر: الجزيرة نت

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