الطريقة التي تتبعها تضر هاتفك.. كيف تغلق التطبيقات في الخلفية؟

أحيانًا كثيرة تفاجأ أثناء عملك على هاتفك “الأندرويد”، بأن هناك العديد من التطبيقات المفتوحة في الخلفية، وعادة ما تكون الطريقة المتبعة في إغلاق التطبيقات هي إجراء ذلك يدويًا، وهي الطريقة التي يحذّر منها خبراء التكنولوجيا، مؤكدين أنها غير صحيحة وقد تضر بالهاتف.

“جوجل” لا توصي بإغلاق تطبيقاتك يدوياً على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام “أندرويد”، فكما تقول إن نظام التشغيل بني من أجل المرونة والتنوع، ويعرف كيف يدير هذه التطبيقات.

وفي الوقت نفسه، تؤكد “جوجل”، أن بعض الحالات قد تضطرك إلى إغلاق التطبيقات يدوياً، خاصة في الأجهزة ذات التخزين المنخفض، حيث يؤدي فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت إلى تأخر عمل الجهاز، وأحيانًا تعمل بعض التطبيقات والألعاب أوتوماتيكًيا بمجرد تثبيتها من “متجر جوجل” وتستمر في العمل حتى بعد إغلاقها، مما يوجب عليك إغلاقها يدوياً.

ويتبع الكثيرون الطريقة المعتادة في غلق التطبيقات، عن طريق الذهاب إلى زر “نظرة عامة”، وهو في الجزء السفلي من الشاشة، وهو رمز صغير “مربع” في الجزء السفلي الأيسر على هواتف، وبالنقر على هذا الزر تظهر قائمة “Recent Apps”، وهي شاشة تعرض كل التطبيقات التي تعمل في خلفية الشاشة، وكل ما عليك هو سحب التطبيقات المفتوحة والتي ترغب في إغلاقها واحدًا تلو الآخر سواء إلى اليسار أو إلى اليمين، ولكن لنتفق أن هذه طريقة خاطئة.

الطريقة الصحيحة لإغلاق التطبيقات المفتوحة في الخلفية تكون بإتباع الخطوات التالية:

– اذهب إلى الإعدادات “Settings”.

– انتقل إلى مدير التطبيقات أو “Apps Manager”.

– اختار التطبيقات والإشعارات “and Notifications Apps”.

– ستظهر لك قائمة فيها جميع التطبيقات التي تعمل حالياً في الخلفية.

– اختر تطبيقًا من القائمة التي تريد إغلاقها وأنقر على “Stop” أو “Force Stop”.

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