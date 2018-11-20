5 أغاني أجنبية بكلمات عربية.. “لغة الضاد” أبهرت شاكيرا



للعربية سحر لغوي خاص، لا يستشعره إلا من يتحدثون بغير “لغة الضاد”، خاصة عندما يقفون عاجزين عن إيجاد أصوات بديلة لبعض حروفها في أبجدياتهم، ولأن للشرق مكانته الفنية العريقة، يحاول الكثير من نجوم الغناء في العالم التقرب إلى شعوبهم؛ بإضافة لمسات عربية على أغنياتهم، حتى ولو كانوا لا يفهمون معانيها.

– desert rose

وردة الصحراء أو “desert rose” هي إحدى أشهر أغاني النجم الإنجليزي ستينغ من ألبومه “يوم جديد” الذي صدر في عام 1999، والأغنية بلغت ذروتها في الولايات المتحدة الأمريكية بوصولها للمركز الـ17 على قائمة الأغاني الأكثر شعبية، بالإضافة إلى أنها لاقت نجاحًا كبيرًا في مختلف دول العالم، وتبدأ الأغنية بمقطع من الكلمات العربية يقول فيها الشاب “مامي” باللهجة الجزائرية: “هادي مدة طويلة وأنا نحوس على غزالي”.

-Ojos Así

قدمتها المطربة الكولومبية “شاكيرا” عام 2001، وتعني بالعربية “عينان مثل عينيك” وبالإنجليزية”Eyes Like Yours” ، وفي أحد مقاطعها تظهر الكلمات العربية بمقطع شعري يقول: “رب السماء، بك رجائي، في عينيها أرى حياتي، آتٍ إليك من هذا الكون، أرجوك لبّي لي ندائي”، وقد كان الفيديو الكليب يمثل أجواءً عربية كاملة من ألف ليلة وليلة.

-Brand New Day

صدرت في العام 2012 للمغني الكندي مساري، وتم تصويرها بالكامل في دبي، ويظهر فيها النجم الكندي، وهو يغني بين المقاطع الإنجليزية كلمة “حبيبي” بالعربية بشكل متكرر كفاصل .

-Yalla Habibi

صدرت في العام 2009 من غناء كارل وولف، وقد ظهرت كلمات عربية بين الكلمات الإنجليزية هي “يلا حبيبي” و”يا سلام” بين المقاطع، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في دبي أيضًا.

Light of life –

لحنها هاري جريجسون ويليامز، وصدرت في عام 2005 ضمن أغنيات فيلم “مملكة السماء”، وورد فيها العديد من الكلمات العربية كالآتي: “أنا أومن بمملكة الجنة أنا أومن بمملكة الحب.. لا إله إلا الله”، وهي من غناء نتاشا أطلس المغنية البلجيكية من أصول مصرية.

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