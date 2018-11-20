بالصور.. أفكار غرف الملابس للمساحات الصغيرة

في ديكورات الغرف الآن أصبحت الخزانة شيء من الماضي، فغرف الملابس هي الموضة الرائجة في الديكورات، لذلك يسعى الكثيرون إلى إنشاء غرفة خاصة بالملابس في منازلهم حتى ولو كانت صغيرة.

ورغم أن غرفة الملابس قد تأخذ بعض المساحات من المنزل، إلا أنها توفر الكثير بدءًا من وجود مساحة خاصة للأحذية، وأخرى للحقائب، وثالثة لقطع الملابس، لتجربة أفضل من تنظيم الملابس في الخزانة التي لا شك تستغل مساحات واسعة من غرفة النوم الرئيسية.

إلى جانب ذلك، فإن غرفة ملابس تجعل من السهل عليك الاهتمام بإطلالتك كاملة في مكان واحد؛ يوفر لك طاولة التزيين، وخزانة الملابس، والأحذية والحقائب، دون الحاجة للبحث عن أي شيء خارج حدودها.

واليوم، نقدم لك مجموعة من تصميمات غرف الملابس للمساحات الصغيرة، أو المساحات غير المستغلة في منزلك يمكنك تحويلها إلى غرفة ملابس أيضًا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية