جهاز الإسعاف: نقلنا 36 إصابة بالألعاب النارية للمستشفيات

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الثلاثاء، إن عدد الحالات المصابة في طرابلس؛ نتيجة استخدام الألعاب النارية بمناسبة ذكرى المولد النبوي أمس الاثنين بلغت 36 حالة.

وأوضح الجهاز، على صفحته الرسمية، أن 20 حالة إصابة في اليد أحيلت لمستشفى الحروق والتجميل.

تراوحت الإصابات بين خفيفة ومتوسطة، و10 إصابات في العيون نقلهم الجهاز لمستشفى العيون، و9حالات منهم تلقوا العلاج، وغادرو المستشفى، بينما نقلت 6 حالات لعيادات خاصة بإصابات متفاوتة.

وكان مسشتفى الحروق والتجميل قد استقبل أمس الاثنين 20 حالة ؛ نتيجة استعمال الألعاب النارية بين حروق بسيطة وجروح سطحية، نافيا تسجيل حالات “بتر“ هذا العام حتى مساء يوم الاثنين.

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