كشفت مواقع فرنسية بأن المحكمة برأت المطرب المغربي سعد لمجرد من تهمة الاغتصاب التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول.

هذا وسيحاكم المجرد بتهمة العنف والاعتداء الجنسي في القضية نفسها.

من جهة أخرى ستُعقد محاكمته في المحكمة الإصلاحية في 2019، إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية والتي وقعت في سان تروبيه.

كما ستتألف هيئة المحلفين من قضاة محترفين، ونمن المتوقع أن يواجه سعد لمجرد ما يصل إلى 7 سنوات سجناً.

في سياق متصل يقبع سعد لمجرد في سجن دراجوينا في قضية اغتصاب أخرى تعود إلى نهاية أغسطس 2018.

The post سعد المجرد بريء من إحدى تهم الإغتصاب التي تُلاحقه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا