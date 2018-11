أبحاث جديدة تكشف خطر الهواتف الذكية على شبكية العين

كشف علماء جامعة توليدو الأمريكية أن استخدام الهاتف الذكي طويلاً يؤثر سلباً على شبكية العين، وإذا كان الشخص يفعل ذلك لعدة ساعات في اليوم، فإن حدة بصره تنخفض تدريجياً ويصاب بالعمى.

حيث ينبعث من شاشة الهاتف الذكي ضوء أزرق، قد يكون مدمراً حقيقياً لشبكية العين.

هذا وأجرى الباحثون تجارب سمحت نتائجها بتحديد كيفية انبعاث هذا الضوء من شاشات الهواتف الذكية، الذي قد يسبب العمى للناس، بقولهم:

“يمكن للضوء الأزرق أن يحفز نشوء جزيئات سمية إضافة إلى قصر طول موجاته”.

وأضاف الباحثون إنه كان معلوماً في السابق أن الضوء الأزرق المماثل للضوء المنبعث من شاشة الهاتف الذكي يضعف البصر، وقد أكدت نتائج التجارب صحة هذه المعلومات والتأثير السيئ للضوء الأزرق في العين، حيث يُحفز هذا الضوء العمليات الكيميائية التي تنتج عنها مواد ضارة بالمستقبلات الضوئية وفقدان هذه الخلايا يسبب نشوء الضمور البقعي، وهو مرض لا علاج له حتى الآن، وبالتالي العمى الجزئي أو الكلي.

