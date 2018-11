وجبة الفطور من أهم الوجبات وخصوصاً للرجال!

أجرى علماء في جامعة هارفرد دراسة كشفت أن عدم تناول الرجال لوجبة الفطور يؤدي إلى إصابتهم بأمراض القلب، وبالأخص تطور مرض نقص التروية.

حيث أثبت العلماء أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور طوال حياتهم يزداد خطر إصابتهم بمرض نقص التروية بنسبة 27% مقارنة بالذين يفطرون يومياً.

كما توصل العلماء إلى هذه النتيجة من دراستهم للمعلومات الطبية التي جمعت خلال 16 عاما عن 27 ألف رجل أعمارهم تتراوح بين 45-82 سنة.

هذا واكتشف الباحثون أنه خلال هذه السنوات، تم تشخيص إصابة أكثر من 1.5 ألف رجل بنقص التروية، على الرغم من خلوهم من أي حالة لأمراض القلب عند بداية الدراسة.

واتضح أيضاً أن إصابة الرجال بهذا المرض سببه عدم تناول وجبة الفطور، حيث تبين أن معظم هؤلاء هم من المدخنين والخاملين ومن المفرطين في تناول الكحول.

