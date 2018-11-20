تعطل الفيسبوك وانستجرام عالميا للمرة الثانية اليوم

عانت كل من منصتى فيس بوك وانستجرام من تعطلهما عن العمل لدى بعض المستخدمين، حيث تم الإبلاغ عن سلسلة من المشاكل اليوم الثلاثاء فى العديد من دول العالم، حيث أبلغ المستخدمون عن عدم القدرة على تحميل صفحاتهم على التطبيقين على الإطلاق، فيما يأتى هذا التعطل، بعد تعطل ماسنجر فى الواحدة من صباح اليوم.

تعطل انستجرام

ووفقا لما نشره موقع اندبندنت البريطانى، فقال مستخدمون متعددون إن العنوان الرئيسى لفيس بوك لا يعرض سوى رسالة “الخدمة غير متوفرة”، كما وجد مستخدمو انستجرام، أنه لا يمكن تحميل خدمة الويب، على الرغم من أن التطبيق يعمل ولكن بصعوبة، وليس من الواضح ما إذا كان هناك علاقة بين حالة التعطل بين التطبيقين أم لا.

تعطل موقع فيسبوك

من جهته أظهر موقع Down Detector المتخصص فى تتبع تعطل المواقع على الإنترنت، مشكلات مهمة لكلا الموقعين، حيث ظهرت حالات التعطل فى أوروبا والساحل الشرقى للولايات المتحدة، على الرغم من أن ذلك قد يكون إلى حد كبير نتيجة للمناطق الزمنية، مع ملاحظة أنه نادرًا ما يحدث انقطاع فى انستجرام وفيس بوك معا، لكن ما حدث اليوم يمكن أن يكون له تأثير فورى وكبير عبر الإنترنت، حيث يؤثر ذلك على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على منتجات فيس بوك.