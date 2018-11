في ظل الإدمان على الإنترنت.. إنستغرام تضع حدوداً زمنية لكل مستخدم

انطلق موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام المملوك لشركة فيسبوك بإصدار لوحة تحكم جديدة، تساعد المستخدمين على معرفة مدى إدمانهم للموقع.

حيث تعرض الخدمة الجديدة عدد الساعات التي يقضيها المستخدم يوميا في تصفح التطبيق، بل وتضع حدوداً زمنية لكل مستخدم حتى لا يصبح مدمناً.

وكانت إنستغرام قد أعلنت لأول مرة عن هذه الخدمة في وقت مبكر من هذا العام، ولم يتم طرحها رسمياً إلا الآن.

ولكي تصل إلى هذه الخدمة، يمكن النقر فوق رمز القائمة في الزاوية العلوية اليمنى للملف الشخصي للمستخدم عبر التطبيق، ومن ثم النقر على زر “نشاطك”، وسيظهر حينها متوسط الوقت اليومي الذي تقضيه في التطبيق على مدى أسبوع.

هذا وتعرض الخدمة أيضاً تفصيلاً لكل يوم، وإذا قمت بالضغط مع الاستمرار على يوم معين، فسيظهر متوسط استخدامك للتطبيق في ذلك اليوم.

من جهة أخرى توفر هذه الميزة معلومات مفيدة عن الأيام التي تستخدم فيها التطبيق خلال الأسبوع، ومتى يجب تقليل استخدامك على إنستغرام، وفي حال انتهاء الوقت المحدد لك سيقوم تطبيق إنستغرام بإرسال إشعار إلى المستخدم يخبره بانتهاء الحد الأقصى للاستخدام اليومي للتطبيق.

