الجنوب يتسلم 13 ألف جرعة من مصل سم العقارب

وقع رئيس لجنة أزمة الصحة بالمنطقة الجنوبية عبد الرحمن عريش، على محضر تسلم 13 ألف جرعة من مصل سم العقارب من إحدى الشركات المحلية المكلفة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الصحة، إن الكمية المتسلمة ستدخل إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع فزان قبل توزيعها على مناطق الجنوب الشرقي والغربي.

وأضاف الموقع أن هذه الكمية تشكل “مخزوناً استراتيجياً” حتى بداية موسم الصيف القادم، مشيراً إلى أن اللجنة ستتولى الإشراف على توزيع الجرعات على كل المناطق الجنوبية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت، في وقت سابق، وفاة عدد من الأطفال جراء لدغات عقارب بالمنطقة الجنوبية.

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