اتفاقيات المناخ..قد تُسبب في الحد من ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير في درجات الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري[إنترنت]نشر موقع “Business Insider” قائمته لأكثر 30 بلداً حرارة على وجه الأرض، حيث تم التصنيف على أساس متوسط درجات الحرارة في هذه البلدان والتغيرات المناخية الحاصلة فيها.شهدت القائمة تواجد بلدان يتراوح فيها متوسط درجة الحرارة السنوية مابين 28 إلى 30 درجة مئوية.

وضمت القائمة بلدان كل من تايلندا، اليمن، ساموا، بالاو، بروناي، ناورو، تشاد، جزر المارشال، السنغال، موريتانيا، جزر المالديف والسودان. كما وضمت القائمة بلدانا يبلغ فيها متوسط درجات الحرارة السنوية نحو 29 درجة مئوية، كل من غامبيا وجمهورية النيجر بالإضافة لجزر أمريكية في المحيط الهندي. وتصدرت القائمة بلدان كل من مالي وجيبوتي بمتوسط درجات الحرارة المرتفعة. يذكر بأن الكرة الأرضية تعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري، الأمر الذي دفع عددا من البلدان الصناعية لتوقيع اتفاقية المناخ من أجل التقليل من الانبعاثات الصناعية رغم موقف الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب اتفاقية المناخ.

