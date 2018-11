إيليوشين” للطائرات..”إيل-96-400إم” من أفضل الطائرات الآمنة والاقتصادية في العالم

بدأت روسيا العمل في مشروع إنشاء طائرة ركاب جديدة تنتمي إلى عائلة طائرات الركاب “إيليوشين”

وأبلغ مصدر إعلامي في شركة “إيليوشين” للطائرات أن العمل في صنع النموذج الأول من طائرة “إيل-96-400إم” بدأ في مصنع تابع للشركة بمدينة فورونيج. وكانت الحكومة الروسية قررت في الصيف الماضي تخصيص مبلغ 1.32 مليار روبل لتنظيم إنتاج طائرات “إيل-96-400إم”. وتنتمي الطائرة الجديدة إلى عائلة طائرات الركاب “إيليوشين” وأشهرها طائرة “إيل-96”. وتتميز الطائرة الجديدة بطول جسمها، وتتسع لـ400 راكب. وتعد طائرة “إيل-96-400إم” من أفضل الطائرات الآمنة والاقتصادية في العالم.

