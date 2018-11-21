شاهد| غطاء هاتف Nokia 9 بـ٥ كاميرات

ظهرت مجموعة من الصور التي تستعرض غطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Nokia 9 PureView، الذى تعمل عليه شركة HMD Global Oy، المطورة لهواتف نوكيا.

يوجد بالغطاء العديد من الثقوب في الواجهة الخلفية، فخمسة من هذه الثقوب السبعة ستكون من أجل الكاميرات الخمسه التى يأتي بيها الهاتف ، في حين سيتم تخصيص الثقبين المتبقيين للفلاش LED وليزر التركيز التلقائي.

يذكر أن فالهاتف Nokia 9 سيضم شاشة بحجم 5.9 إنش وبدقة +QuadHD، وسيفتقر لمنفذ السماعات 3.5mm.

ويضم الهاتف كاميرا واحدة فقط في الأمام ولا يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ولكن سيوجد مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

ويدعم أيضا تقنية الشحن اللاسلكي نظرًا إلى أنه يضم واجهة خلفية مغطاة بالزجاج ، ويأتي بطارية بسعة 4150 مللي أمبير. من المتوقع يتمتع الهاتف بمستوى معين من مقاومة المياه والغبار، وأن يضم ثلاث ميكروفونات على السطح الخارجي للهاتف.

ويأتي الهاتف Nokia 9 مع المعالج الثماني النوى Snapdragon 845، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، و نظام Android 9 Pie.