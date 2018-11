عثر مسؤولون بمحمية طبيعية في إندونيسيا داخل معدة حوت نافق على 6 كيلو غرامات من النفايات البلاستيكية، من بينها 115 كوبا بلاستيكيا.

وقالت محمية واكاتوبي الوطنية، الثلاثاء، إن موظفيها عثروا على الحوت، الذي ينتمي إلى فصيلة حيتان العنبر ويبلغ طوله 9.5 متر، في المياه قرب جزيرة كابوتا وهي جزء من المحمية الواقعة في جنوب شرق جزيرة سولاويسي. وتعد المحمية مقصد شهير للقطاسين، نظرا لأنها تضم مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية فضلا عن الحياة البحرية المتنوعة التي تشمل الحيتان، وأسماك الشفنين. وفي يونيو، تصدر نبأ نفوق حوت في تايلاند وداخله 80 قطعة بلاستيكية عناوين الصحف المحلية، لكنه اجتذب اهتماما أكبر في الخارج.

