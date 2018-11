ثلاث نجوم..تُشكل أقوى حدث كهرومنغاطيسي

أعلن المرصد الجنوبي الأوروبي أن العلماء اكتشفوا منظومة نجمية يمكن أن تنفجر وتطلق أشعة غاما قوية.

وأشار المرصد إلى أن هذه المنظومة تتكون من ثلاث نجوم محاطة بزوبعة من الغبار الكوني.

ونظرا لشكل الزوبعة المتعرج الشبيه بالثعبان، أطلق علماء الفلك عليها اسم “Apop”، والذي يشير بحسب أسطورة قديمة إلى ثعبان كبير يجسد الفوضى.

قريبا قد ينفجر “Apop” مشكلا أقوى حدث كهرومغناطيسي في الكون، سينتج عنه انبعاث أشعة غاما.

وتتميز النجوم المكونة للمنظومة بدرجة حرارة وإضاءة عالية، وقد استنتج علماء الفلك من خلال مراقبتهم لهذه المنظومة ولحركة “Apop” بأن المنظومة وصلت الحالة الحرجة، ما يشير إلى أنها قريبا ستنفجر.

