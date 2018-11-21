توقف فيسبوك وانستغرام عن العمل للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة

توقفت خدمات فيسبوك وانستغرام، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة؛ بسبب مشاكل تقنية مجهولة السبب، حيث تعذر وصول المستخدمين لحساباتهم على الشبكتين.

وكانت الخدمات تعطلت على الشبكتين، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين في أوروبا وبعض دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة من عدم استقرار الخدمة فيهما.

وقال آخرون: إنّ صفحات الخدمة تظهر بيضاء فارغة من أي محتوى في كثير من الأحيان.

كما جاءت بعض الشكاوى التي تشير إلى أن كافة الخدمات التي يعتمد دخولهم إليها على حسابات فيسبوك عبر ميزة Login with Facebook تعرضت لتعطل مفاجىء كذلك.

ولم تخرج الشبكة التي تملك الموقعين عن صمتها حتى الآن، ببيان رسمي يشرح ويوضح تفاصيل وأسباب تلك المشاكل في خدمات الشبكة الزرقاء، المتكررة بشكل كثيف خلال الفترة الأخيرة.

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