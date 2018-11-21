إنحناء الكتف هل من علاج…؟

يظهر إنحناء الكتف نتيجة وجود إرتخاء في العضلات، ويكون الكتف منحني للأمام ليختلف عن شكل الكتف الاخر.

أسباب إنحناء الكتف

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث إنحناء الكتف، وهي كالتالي:

إرهاق العضلات لفترة طويلة من الزمن: نتيجة العمل الشاق والذي يستدعي مجهود بدني، والضغط على العمود الفقري وعضلات الأكتاف.

النظر إلى أسفل لفترات طويلة: بسبب الأعمال التي تتطلب ذلك، سواء الجلوس أمام الحاسب الالي، وكذلك النظر في الهاتف الجوال.

قيادة السيارة: فهذا أيضاً يساهم في حدوث إنحناء الكتف إذا كانت القيادة مستمرة لوقت طويل يومياً، وكذلك قيادة الدراجات لوقت طويل.

حمل أشياء ثقيلة: من العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على العظام والمفاصل هي حمل الأشياء الثقيلة ويمكن أن تؤثر على الكتف.

النوم بشكل ملتوي على الفراش: فيؤدي إلى مشاكل في العظام، ويتسبب في إنحناء الكتف.

فترة الرضاعة: حيث تستمر المرأة لفترات طويلة في الإنحناء للأمام، ويكون الضغط على أحد الجانبين أثناء الرضاعة فيمكن أن يسبب هذا الإنحناء.

أعراض إنحناء الكتف

هناك مجموعة من الأعراض التي تصاحب إنحناء الكتف، وتشمل:

الام في منطقة الصدر وما بين الأكتاف: وكذلك الام الرقبة نتيجة الضغط الناجم عن هذا الإنحناء، فيرافقه شعور بالام.

الشعور بالتعب والإرهاق: حيث تزداد فرص الشعور بتعب وإرهاق عند ممارسة أي نشاط بدني يتطلب بذل مجهود.

صعوبة التنفس بطريقة طبيعية: فيمكن أن يعاني المصاب من ضيق التنفس ويحتاج إلى راحة وإسترخاء لإعادة تنظيف النفس.

بروز العمود الفقري: قد يلاحظ المصاب وجود بروز في العمود الفقري ناتجاً عن هذا الإنحناء الدائم في الكتف.

الوقاية من إنحناء الكتف

إليك مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تقلل فرص الإصابة بإنحناء الكتف:

إتباع العادات الصحية: سواء في ممارسة العمل الذي يتطلب جهداً بدنياً أو حمل الأشياء الثقيلة، وعدم الضغط على منطقة الذراعين بشكل كبير.

علاج مشكلات النظر: التي تجعلك تضطر إلى الميل للأمام عند النظر في الحاسب الالي أو الأجهزة اللوحية.

النوم في أوضاع صحية: وعدم البقاء في وضع ملتوي لفترات طويلة، وينطبق هذا على الجلوس أيضاً.

كما يجب إختيار مراتب طبية ووسائد مناسبة للنوم، حيث أن المراتب والوسائد المرنة للغاية تسبب أضرار للجسم.

علاج إنحناء الكتف

من خلال بعض الطرق، يمكن علاج إنحناء الكتف، فهو ليس من المشكلات الصحية التي تستمر ويصعب علاجها، وتشمل:

علاجات طبية

يجب اللجوء إلى الطبيب أولاً لعلاج إنحناء الكتف، وتتمثل العلاجات الطبية في:

تناول بعض الأدوية: وتشمل الأدوية تساعد في تقوية العضلات، وكذلك المسكنات التي تخفف الالام.

العلاج الطبيعي: ويمكن أن يطلب منك الطبيب القيام بجلسات علاج طبيعي تساعد في علاج هذا الإنحناء.

تمارين رياضية لعلاج إنحناء الكتف

من خلال بعض التمارين الرياضية، يمكن علاج إنحناء الكتف، من خلال تقوية العضلات والمفاصل، ويجب تخصيص 20 إلى 30 دقيقة يومياً لممارسة هذه التمارين، ومن أبرزها:

1– الضغط على الحائط

وللقيام بهذا التمرين، قم بوضع الكفين على الحائط والضغط على الحائط مع بقاء الجسم في وضع مستقيم، ثم العودة للوضع الأساسي مرة أخرى.

ويفضل ممارسة هذا التمرين 10 مرات، ويمكن تكراره أكثر من مرة يومياً.

2- الضغط على الباب المفتوح

قف أمام باب مفتوح بالمنزل، وضع ذراعيك على يمين ويسار الباب المفتوح بحيث يبقى كف اليد مستوى على الحائط، ثم إبدأ في دفع الجسم للأمام في المنطقة الفتوحة ثم العودة مرة أخرى للوضع الأساسي، فيكون الضغط بمنطقة الصدر.

يمكن ممارسة هذا التمرين عدة مرات في اليوم للحصول على نتيجة فعالة.

3- تمرين النافذة

هذا التمرين يتشابه مع التمرين السابق ولكن يختلف في وضعين الذراعين.

قم بفتح نافذة والإمساك بالإطار الخاص بها من أعلى بحيث تقوم بفرد ذراعيك بالكامل والإمساك بالإطار العلوي للنافذة.

إبدأ في الدفع بصدرك للأمام خارج النافذة ثم العودة مرة أخرى وتكرار هذا التمرين لعدة مرات.

وينصح بالتنفس الصحيح من خلال الشهيق والزفير أثناء ممارسة هذه التمارين.

المصدر : موقع ويب طب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية