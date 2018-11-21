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بالصور.. جلد الأفعى الأكثر رواجا في أحذية الشتاء

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الجلد الطبيعي من العناصر الأساسية في ملابس الشتاء، سواء في الأحذية أو في الحقائب، ومن الصحيات الرائجة في شتاء 2018، جلد الأفعى وخاصة مع الأحذية من البوتات.

ويأتي انتشار الجلد الطبيعي وخاصة جلد الأفعى، لأنه يعكس أناقة ورقي فصل الشتاء، كما أنك ِ قادرة على مزجه مع الإطلالات المختلفة من الكاجول والكلاسيك.

وأهم ما يجب مراعاته عند اختيار حذاء من جلد الأفعى هذا الشتاء، أن تضعي في اعتبارك أمرين الأول أن يكون الحذاء ذو كعب متوسط كونه الموضة الرائجة هذا العام، وأن يكون “بوت متوسط  bootHalf  وليس طويلاً، وذلك لأنه هو أيضًا الرائج هذا الموسم.

ورصدنا لك اليوم، مختلف الإطلالات الخاصة بهذا الحذاء التي تتنوع بين الجينز والإطلالات الرسمية لتختاري وتستوحي منها إطلالتك الخاصة هذا الشتاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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