بالصور.. جلد الأفعى الأكثر رواجا في أحذية الشتاء

الجلد الطبيعي من العناصر الأساسية في ملابس الشتاء، سواء في الأحذية أو في الحقائب، ومن الصحيات الرائجة في شتاء 2018، جلد الأفعى وخاصة مع الأحذية من البوتات.

ويأتي انتشار الجلد الطبيعي وخاصة جلد الأفعى، لأنه يعكس أناقة ورقي فصل الشتاء، كما أنك ِ قادرة على مزجه مع الإطلالات المختلفة من الكاجول والكلاسيك.

وأهم ما يجب مراعاته عند اختيار حذاء من جلد الأفعى هذا الشتاء، أن تضعي في اعتبارك أمرين الأول أن يكون الحذاء ذو كعب متوسط كونه الموضة الرائجة هذا العام، وأن يكون “بوت متوسط bootHalf وليس طويلاً، وذلك لأنه هو أيضًا الرائج هذا الموسم.

ورصدنا لك اليوم، مختلف الإطلالات الخاصة بهذا الحذاء التي تتنوع بين الجينز والإطلالات الرسمية لتختاري وتستوحي منها إطلالتك الخاصة هذا الشتاء.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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