5 علامات تدل على أن شريكك شخص نرجسي.. طفل في الثالثة!

هل يمكن أن تقعي في حب شخص نرجسي؟ غالبًا ستكون إجابتك الأولى “لا”، لكن كيف تحددين في المقام الأول إذا كان ذلك الشخص نرجسيًا أم لا؟ هذا السؤال المثير للاهتمام طرحته الطبيبة النفسية والكاتبة “تونيا ايفانز” في كتابها المنشور حديثا “You Can Thrive After Narcissistic Abuse”.

النرجسية تعني حب النفس أو الأنانية، وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور، والتعالي، والشعور بالأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين، لا تدعِ هذا الوصف يخدعك، فهو لا يكون بمثل هذا الوضوح بل يغلفه كلام يوحي لكِ بالاهتمام والخوف عليكِ وحمايتك من الآخرين، وهذه 5 علامات تحذيرية تضعها لكِ “تونيا”؛ حتى لا تنخدعي بسهولة في الرجل الذي أمامك:

1- انعدام الأمان العاطفي:

غالبًا ما يشعر الشخص النرجسي بانعدام الأمان العاطفي، وفي سبيل ذلك يظل يطلب منك المزيد من الاهتمام، وإذا قصرتِ يومًا في ذلك، ستجدين رد فعل غاضب؛ ذلك أنكِ هددتي صورته عما يستحقه لنفسه.

2- يستحق شروق الشمس وحده:

دائمًا وأبدًا يعتقدون أنهم يستحقون أفضل معاملة فوق كل الآخرين، وهذا الأفضل يخضع لشروطه وقواعده في تحديده.

3- طفل في الثالثة من عمره:

هل تعلمين تلك المقولة التي تقول “الرجال أطفال كبار”؟ غالبًا تهدف هذه الجملة إلى توعيتك بأن الرجل يرضيه أن تستجيبي له وتأتيه بما يفضله، لكن الأمر يتجاوز ذلك مع الشخص النرجسي، ففي حين بإمكانك مناقشة الرجال الآخرين والوصول لحلول وسط، فمعه لا نقاش، وإذا حدث ذلك ستجدي حججه واهية وضعيفة كطفل في الـ3 من عمره.

4- الكذب الوهمي:

الكذب هو جزء متأصل من هويتهم، سيتباهى كثيرا بإنجازات وهمية في ماضيه، والشكوى عن مدى سوء معاملته من قبل أولئك الذين كان له معهم علاقات سابقة.

5- إلقاء اللوم عليكِ:

واحدة من أكثر الأفعال المدمرة لأولئك اللاتي تورطن مع رجال نرجسيين، فإذا اصطدم بطاولة أصابته في قدمه، فأنتِ الملومة؛ لأنك لم تهتمِ بوضعها في المكان المناسب، كما أن كل فشل له هو بطريقة ما بسببك أنتِ أيضًا.

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