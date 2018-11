خلل في الخدمات يضرب فيسبوك وإنستغرام بمختلف دول العالم

ضرب خلل في الخدمات شبكتا “فيسبوك” و”انستغرام” للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بمختلف دول العالم.

حيث أوردت وسائل إعلام مختلفة شكاوى قدمها مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي بعد عجزهم عن فتح حساباتهم.

هذا وتبرز هذه المشاكل غالبا في دول أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المشاكل في الموقعين مرتبطة ببعضها البعض حتى الآن في ظل تعتيم إعلامي من قبل فيسبوك بهذا الخصوص.

