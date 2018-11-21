سرعة خارقة.. الكشف عن أولى مواصفات غالكسي أس 10

قدمت شركة سامسونغ معالجها الرائد الجديد لهواتفها الذكية الذي أطلقت عليه اسم Exynos 9820 وسيأتي مع هواتف الشركة الرائدة لعام 2019 مثل غالكسي أس 10 ونوت 10، وهناك توقعات أن يأتي بهاتفها ذو الشاشة المطوية.

وأعلنت سامسونغ عن المعالج الذي تضمن مزايا اكثر تطوراً وتقدماً مُقارنة بالمعالج السابق، حيث يأتي بتقنية 8 نانو متر مُرفقاً بوحدة معالجة عصبية للذكاء الاصطناعي، بهدف رفع سرعة المعالج 7 مرات أكثر من الجيل السابق حسب كلام الشركة.

ومع هذا الإعلان تكون سامسونغ قد كشفت رسمياً عن أولى مواصفات هاتف غالكسي أس 10.

وذكرت سامسونغ أن أنوية معالجها المركزي من الجيل الرابع وتعمل على رفع سرعة الجهاز بجانب وحدة المعالجة العصبية، فكل كل نواة تقدم سرعة أكبر بنحو 20% عن معالجها السابق.

ويوفر المعالج طاقة أكبر بنسبة 40%، ما يجعل القيام بالعمليات والتنقل بين التطبيقات أكثر سرعة. وهذه النوى مقسمة إلى اثنتين Cortex-A75 وأربع Cortex-A55.

كما يدعم المعالج مع وحدة اتصال LTE بسرعة 2.0 غيغابت في الثانية، وهذا يعني تحميل فيديو بجودة عالية وبحجم 3.7 غيغا بايت خلال 15 ثانية فقط بشرط توفر إنترنت بهذه السرعة.

ويدعم المعالج التقاط فيديو بدقة 8K بسرعة 30 إطار في الثانية، ودقة فور كيه بمعدل حتى 150 إطارا في الثانية، ودعم صيغة الفيديو MFC.

ويأتي مع المعالج رقاقة معالج رسومات Mali-G76 والموجودة في معالج هواوي الأخير Kirin 980، والذي يعتبر أسرع بنحو 40% من الجيل السابق ويوفر طاقة 35% أقل أيضًا، مما يساهم في زيادة عمر البطارية وتحسين جودة الألعاب وتقنيات الواقع على الأجهزة.

اختبار شاشات

وتزامناً مع ذلك ظهر تقرير يؤكد أن سامسونغ تختبر شاشة بدون حواف لهاتف أس 10، وهي إحدى الشاشات التي أعلنت عنها خلال مؤتمرها للمطورين مؤخراً.

وظهر على موقع Let’s Go Digital صورة لهاتف بدون إطارات مع ثقب في الزاوية اليسرى على الشاشة تحتوي على الكاميرا الأمامية ومستشعرات.

وذكر الموقع أن هناك نماذج متعددة للهاتف ومختلفة من حيث حدة الزاوية إن كانت مستقيمة أو دائرية بدرجاتٍ مختلفة.

كما ذكر تقرير آخر أن سامسونغ تعمل على مستشعر بصمة مُدمجٌ في الشاشة متطورٌ أكثر من المستشعر الموجود بالهواتف الصينية.

وخرجت صحيفة وول ستريت جورنال بتقرير يقول إن شركة سامسونغ تعمل على تطوير أربعة أنواع مختلفة من “جالكسي إس 10” من بينها هاتف يحمل شاشة مقاسها 6.7 بوصة.

لكن المفاجأة التي كشف عنها التقرير أن الشركة ستضيف أربع كاميرات خلفية بالهاتف وكاميرتين أماميتين.

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