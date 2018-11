أحدث سيارات شركة هيونداي المُعدلة في طريقها إلى الأسواق

كشف وكلاء شركة هيونداي عن نية الشركة طرح سيارات “إلنترا” المعدلة والحديثة في الأسواق.

حيث حملت “إلنترا” الجديدة الكثير من التعديلات التي طالت التصميم الخارجي، والواجهتين الأمامية والخلفية، وغطاء صندوق المحرك، وممتصات الصدمات، وحتى الأضواء.

أما من الداخل فقد زودت السيارة بواجهة قيادة عصرية، وشاشة تعمل باللمس في منتصفها، ومقود رياضي أنيق مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص المركبة وأنظمة الصوت.

هذا ومن المفترض أن تأتي هذه المركبة بنوعين من المحركات، محرك بسعة 1.4 ليتر وعزم 128 حصان، وآخر توربيني بسعة 1.6 ليتر وعزم 149 حصان.

