تعرف على مواصفات أرخص الهواتف التي ستطلقها شركة غوغل قريباً

كشفت مواقع متخصة بالتكنولوجيا عن هاتف “Pixel 3 Lite” الأرخص من بين هواتف غوغل المنتظرة.

حيث يأتي الهاتف الجديد بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم Pixel 3 الذي طرحته غوغل في أكتوبر الفائت، مع اختلاف بسيط هو أن هيكله سيأتي من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات والخدوش.

هذا ومن المفترض أن يبقى ماسح البصمات في موضعه على الواجهة الخارجية للجهاز، وبدلا من شاشة OLED، سيزود الهاتف بشاشة IPS.

في سياق متصل سيطرح الهاتف بمعالج snapdragon 670، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايات، وكاميرا أساسية بدقة 12.2 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فسيكون نحو 600 دولار فقط.

