مالطا تُعلن استعدادها لتدريب الكوادر الطبية الليبية

استقبل وزير الصحة المفوض عمر بشير الطاهر مستشار رئيس الوزراء المالطي لشؤون الشرق الأوسط نيفيل غافا بمقر مكتبه بديوان الوزارة.

حيث ناقش اللقاء الديون المستحقة على الدولة الليبية جزاء علاج الجرحى الليبيين في دولة مالطا.

كما أبدى غافا استعداد بلاده لتنفيذ برامج تدريبية لعناصر طبية وطبية مساعدة ليبية في سياق التعاون في المجال الصحي بين البلدين.

وكانت ليبيا قد وقعت 48 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات مع دولة مالطا منذ شهر مايو عام 1968 وحتى سبتمبر عام 2014.