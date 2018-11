العثور على “أهرامات” النمل الأبيض مخبأة في الأمازون

عثر العلماء على تلال النمل الأبيض التي يبلغ طول كل منها 2.5 متر، وهي قديمة قدم الأهرامات، مخبأة في منطقة الأمازون.

وتغطي التلال التي يبلغ عمرها 4 آلاف عام، منطقة أكبر من بريطانيا، ويمكن مشاهدتها من الفضاء بواسطة “Google Earth”.

ويشير الباحثون إلى أن الـ200 مليون تل مخروطي الشكل، ليست عبارة عن أعشاش وحسب، بل هي نتاج للحفر البطيء والمستمر في شبكة من الأنفاق المترابطة تحت الأرض.

https://t.co/NK8hTyLO61 Scientists have discovered enormous termite mounds in Brazil that are visible from space. The insects have been building onto these same mounds for some 4,000 years, so construction began not long after humans built the Pyramids of Giza. #sciencenews pic.twitter.com/v3OQI2z3WE

— Science news (@UpdateonScience) November 20, 2018

وتتطلب أنشطة النمل الأبيض على مدى آلاف السنين ما يكفي من التربة المحفورة لملء ملعب ويمبلي نحو 2500 مرة.

ويبلغ طول كل تل حوالي 2.5 متر، وعرضه 9 أمتار، وفقا لما ذكرته الأبحاث المنشورة في دورية “Current Biology”.

وقال الباحث الرئيسي، ستيفن مارتن من جامعة سالفورد: “هذه التلال تكونت من نوع واحد من النمل الأبيض قام بحفر شبكة ضخمة من الأنفاق تسمح لها بالوصول إلى الأوراق الميتة للأكل بشكل آمن ومباشر من أرضية الغابة”.

These Ancient Termite Mounds Are As Old As the Egyptian Pyramids. And They're Visible from Space. https://t.co/BjSAioAAVU pic.twitter.com/y64yBvmqAG

— Todd Halterman (@ToddHalterman) November 20, 2018

وأضاف: “إن كمية التربة التي تم حفرها تزيد عن 10 كيلومترات مكعب، أي ما يعادل هرم الجيزة، وهي تمثل واحدة من أكبر المباني التي أنشئت من قبل نوع واحد من الحشرات”.

وتابع: “ربما أن الأمر الأكثر إثارة، هو أن هذه التلال قديمة للغاية، يصل عمرها إلى 4 آلاف عام، على غرار أعمار الأهرامات”.

وكانت هذه التلال، الموجودة في غابة Caatinga المطيرة، مخفية عن الأنظار في الغابات الشوكية التي تنفرد بها منطقة شمال شرق البرازيل.

وأشارت عينات التربة التي تم جمعها من التلال، إلى أنها تشكلت في الفترة التي تتراوح ما بين 690 إلى 3820 سنة مضت.

وعادة ما يبني النمل الأبيض أكوام “ناطحات السحاب” الضخمة لتحميها من الحيوانات المفترسة، وتهوّيها بطريقة تسمح للهواء النقي بالدخول إلى أعشاشها.

ويشير الدكتور مارتن، إلى أنه على الرغم من أهمية هذا الاكتشاف، إلا أن هناك العديد من الأسئلة حول هذه المستعمرات وكيفية بنائها، وكذلك، لم يتم العثور حتى الآن على غرفة الملكة لهذا النوع من الحشرات.

