سله غذائية للوقاية من السرطان في حبة جوز واحدة!

كشفت نتائج دراسة علمية لعلماء جامعة إلينوي الأمريكية، أن تناول حفنة من الجوز يومياً يمنع تطور أمراض القلب وسرطان الأمعاء.

حيث أشار العلماء إلى أن هذا التأثير الإيجابي للجوز يظهر بعد تناوله مدة ستة أسابيع متتالية.

وبحسب الباحثين فإن تناول حفنة من الجوز يومياً خلال ستة أسابيع يؤدي إلى انخفاض كمية الأحماض الصفراوية الثانوية التي ينتجها الجسم في الأمعاء وليس في الكبد كالأحماض الأساسية، وقد بينت نتائج دراسات سابقة أن الأحماض الصفراوية الثانوية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

هذا وتُنتج الأحماض المذكورة بكتريا الأمعاء وتسبب تلف خلايا الجهاز الهضمي، لذلك فإن تناول حفنة من الجوز يوميا يخفض عدد هذه البكتريا، كما أن الألياف الغذائية للجوز تعتبر غذاء جيدا للبكتريا المفيدة في الأمعاء، وتكاثرها يزيح البكتيريا السيئة، ما يساعد على تحسين صحة القلب والمعدة والأمعاء.

