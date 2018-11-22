إلى حوالي الثلاثة أضعاف…الأفريقية تعلن رفع أسعار التذاكر

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، أنه سيتم رفع أسعار التذاكر ابتداءً من 01 ديسمبر المقبل.

وقال الزبادي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ بالرغم من كافة المناشدات المتكررة التي قامت بها الشركات الوطنية منذ صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018 الصادر في 12 سبتمبر الماضي بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، وعدم استثناء شركات الطيران من هذا القرار ، إلا إن الشركة مضطرة للاستجابة بعد أن جوبهت مطالباتها بالرفض”.

وأضاف الناطق باسم الشركة أن القرار سوف يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي بالتأكيد سيتحمل أعبائها المسافر والمواطن، كما سيؤثر على حركة النقل الجوي بشكل عام.

وأوضح الزبادي، أن الإدارة التجارية في شركة الخطوط الجوية الأفريقية تُعلم مسافريها أن أسعار التذاكر سيتم مضاعفتها إلى حوالي الثلاثة أضعاف ابتداء من 01 ديسمبر 2018 و أخذ العلم بأنه، في حالة عدم استخدام التذكرة قبل التاريخ المذكور يُلزم المسافر بدفع الفروقات، وفي حالة استخدام جزء من التذكر قبل هذا التاريخ فلا يُلزم المسافر بدفع هذه الفروقات.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية أكّدت أنّها بصدد زيادة أسعار التّذاكر، ابتداءً من الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وقال المتحدّث الرّسمي للخطوط الجويّة الليبيّة “محمد قنيوة ” – في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ إن هذه الزّيادات تأتي استنادا إلى قرار المجلس الرّئاسي والخاص بالإصلاحات الاقتصاديّة للدّولة، ونظرا لعدم استثناء قطاع الطيران من القرار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24