مستشفى غات يسجل حالتي وفاة وأكثر من 200 حالة “إسهال وقيء”

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مستشفى غات العام عن تسجيل حالتين وفاة وأكثر من 200 حاله مصابة بالإسهال والقئ منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، بينهم 50 طفلًا.

وقالت مدير مكتب الإعلام بالمستشفى عائشة العزاوي لـ”أخبار ليبيا24″ إن الحالات سجلت من نطاق بلدية غات، وتم سحب عينات مزرعة ونقلها إلى سبها بسبب عدم وجود مختبر مختص بالمزارع البكتيرية.

وأوضحت العزاوي، أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة بالأمر، وفي انتظار نتائج العينات لمعرفة الأسباب، خصوصًا أن هناك جفاف ناتج عن الإسهال خصوصا في الأطفال.

وأشارت مدير مكتب الإعلام في المستشفى إلى أنه تم استنزاف كمية كبيرة من الأدوية والمحاليل خلال هذه الفترة، مطالبة بتوفير النواقص بالمستشفى.

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