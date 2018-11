تعرف على أحدث سيارات تويوتا الرياضية من فئة «كامري» الشهيرة

أعلنت شركة تويوتا مؤخراً عن طرحها نموذج “TRD” الرياضي المعدل عن سيارات كامري الشهيرة.

حيث تميزت هذه السيارات بتعديلات شملت الشكل الخارجي للهيكل، والذي أصبح رياضياً أكثر من هياكل كامري بفضل الشبك الأمامي العريض، والواجهة الخلفية التي زودت بجناح هوائي لزيادة الثبات على السرعات العالية، والعجلات ذات الإطارات الرقيقة بمقاس 19 إنشا.

وحصلت سيارات “TRD” من الداخل على مقاعد جلدية رياضية، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 12 بوصة، ومقود مميز مزود بأزرار للتحكم بالعديد من خصائص السيارة.

هذا ويضمن الأداء المميز لهذه المركبة محرك توربيني بست أسطوانات بسعة 3.5 ليتر وعزم 305 أحصنة، وهو قادر على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3.5 ثانية، بالإضافة إلى علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

