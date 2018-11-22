“سنوب دوغ” يشكر نفسه بعد حصوله على “نجمة هوليود”

مُنح المُمثل والنجم العالمي، سنوب دوغ Snoop Dogg، الإثنين، نجمة خاصة باسمه في ممر المشاهير بهوليود، بالتزامن مع احتفاله بمرور ربع قرن على موعد إطلاقه لألبومه الأول بعنوان “دوغي ستايل”.

وألقى النجم الأميركي كلمة شُكر لنفسه أثناء تقديم النجمة له، قال فيها: “أود أن أشكرني لإيماني بنفسي وأود أن أشكرني لأنني قمت بكل هذا العمل الشاق. أود أن أشكرني لأنني لم آخذ أي عطلة. أود أن أشكرني لأنني لم استسلم. وأود أن أشكرني لأنني كنت دوما معطاء وحاولت أن أعطي أكثر مما أخذت. وأود أن أشكرني لأنني قمت بالصواب أكثر مما ارتكبت أخطاء وأود أن أشكرني لأنني كنت أنا في كل وقت”.

والاسم الحقيقي للمُغني الشهير هو “كالفن كوردوزار”، ويبلغ من العمر 47 عاماً، وهو من الأسماء التي لمعت عالمياً بموسيقى الراب والهيب هوب.

وواجه سنوب دوغ العديد من المشاكل القانونية فترة مُراهقته بسبب حيازته للمُخدرات والسلاح وأُلقي القبض عليه بسبب هذه المشاكل لأكثر من مرة.

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