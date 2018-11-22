دراسات تشير لقدرة اللبان على إنهاء معاناة التهاب المفاصل

قال باحثون من جامعة ألاباما إن المركبات الموجودة في الراتنجات المجمعة من لحاء شجر اللبان المتواجدة بكثرة داخل قارتي إفريقيا وآسيا، يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في علاج التهاب المفاصل.

وأوضح البروفيسور المشارك في الأبحاث، ويل سيتزر، إن النتائج التي توصلوا إليها، من الممكن أن تمنح الشركات المصنعة للأدوية تطوير العقاقير لعلاج الالتهاب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أن المشكلة التي تقف أمام إنتاج دواء جديد يتمثل في تحديد طريقة استغلال هذه المركبات بحيث تصبح متاحة للبشر، في ظل عدم قابلية اللبان الذوبان في الماء، ما يعني أنه إدخاله إلى مجرى الدم، بالرغم من تمكن شركة (Cambridge Nutraceuticals) من تطوير منتج يساهم في التغلب على هذه المشكلة. ومن جهتها قالت عالمة في مجال البيولوجيا الجزيئية لدى الشركة، الدكتورة ميريام فيرير، إنهم أظهروا أن هذا المكون سيساعد في وصول اللبان إلى المكان الذي يحتاج إليه لإنتاج التأثير المضاد للالتهاب.

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