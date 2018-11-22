اختبار ناجح لأول طائرة بمحركات أيونية في العالم

تمكن مجموعة من العلماء داخل معهد ماساتشوستس الأمريكي من اختبار أول طائرة مصنوعة من محركات أيونية في العالم بنجاح.

وقال العاملون على الطائرة، إنها أقلعت بواسطة محرك لا يتكون من الأجزاء المتحركة، ما يعني أن ذلك سيفتح الباب لتصنيع طائرة بدون صوت في المستقبل، وفقا لموقع روسيا اليوم.

ونجحت الطائرة خلال عملية الاختبار من التحليق لمدة وصلت لـ12 ثانية، قاطعة خلالها مسافة 55 مترا، ومستهلكة نحو 900 واط من الطاقة الكهربائية.

وأكد مطورو الطائرة أنها بحاجة لتعديل في شكل جناحيها، بهدف التحسين من أدائها، بالرغم من النتائج المرضية التي جاءت خلال الاختبار الأولي.

يشار إلى أن المحركات الأيونية المستخدمة في تصنيع محرك الطائرة تعمل بطريقة حزم أيونات تندفع بواسطة حقل كهربائي قوي، وتخرج بعد ذلك بقوة دفع أيوني، دون أن تخلف مواد مضرة بالبيئة.