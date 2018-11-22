الفن التشكيلي في ليبيا يودّع “خالد بن سلمى”

فقد الفن التشكيلي في ليبيا الفنان خالد بن سلمى، عن عمر ناهز الـ49 عاما، إثر حادث سير في مدينة طرابلس.

ولد بن سلمى في مدينة سبها في 20 ديسمبر عام 1969، ومارس الفن التشكيلي منذ الصغر والتحق بمرسم الفنان الكبير علي بن بركة سنة 1984. وشارك في إقامة معارض جماعية وخاصة، حيث كانت له مشاركات دولية عدة أبرزها في المغرب ومصر وسلوفاكيا وتونس.

وتحصل بن سلمى على جوائز عديدة في مجال التصوير الفوتوغرافي الذي مارسه بجانب الفن التشكيلي، وانتهج المدرسة الواقعية وفن البورتريه، كذلك التجريد والتكعيبية، وله دراسات فنية في رسم وتكوين الأقنعة الأفريقية والفن الأفريقي.

وشارك الفنان الراحل في معارض محلية في طرابلس وبنغازي ومصراتة وغيرها من المدن الليبية، وافتتح معرضه الأخير أوائل هذا الشهر ليكون مسك ختام لفنان عاش الفن وعاصره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية