سناب شات ستطلق نظارة Spectacles بكاميرا مزدوجة تدعم الواقع الافتراضي

وفقاً لموقع Cheddar فإن سناب شات تعمل على إطلاق نسخة محدثة من نظارات Spectacles مدعمة بكاميرا مزدوجة ستدعم تقنيات الواقع المعزز التي ستتيح للمستخدم إسقاط تأثيرات على الفيديوهات التي يقوم بتسجيلها، فيما سيكون هيكل النظارة مصنوع من الألمنيوم وسعرها أعلى من ضعفي الإصدار الأول التي أطلقته الشركة عام 2016.

ووفقاً لأشخاص مقربين من الشركة حسب ما أفاد الموقع فإن تطبيق سناب سيكون قادراً على تكوين صوراً ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنيات الواقع المعزز عبر الكاميرا المزدوجة في Spectacles، فيما يرون أن إطلاق سناب شات للنظارة الجديدة يأتي في سبيل تعزيز رؤية المدير التنفيذي للشركة إيفان شبيجل لإنشاء نظارة بتقنية تعمل على إسقاط المجسمات والصور الافتراضية على أرض الواقع بكل سهولة.

وسيبلغ سعر Spectacles المحدثة 350$ والذي يعتبر سعراً مرتفعاً بالمقارنة مع الإصدارات السابقة وخصوصاً النسخة الأولى التي بلغ سعرها 130$، ولكن يكمن الفرق هذه المرة أن الشركة ستطلب من الطرف المصنع لنظارتها عدداً أقل في خطوة يمكن تضمينها تحت البند الاحترازي فالعدد المطلوب سيكون بحدود 24.000 أي أقل بكثير من الإصدار الأول حيث وفرت 800.000 زوج من النظارات، والطراز الثاني وتحديثه الذي بلغ بعدد إجمالي 87000 وذلك لربما يرجع لحسابات معينة للشركة أو تفادي مشاكل قد تواجهها الشركة في تسويق النظارة.

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