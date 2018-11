غوغل يحتفل بالذكرى ال87 لميلاد مارلين مونرو الشرق

غوغل يحتفل بميلاد مارلين الشرق[إنترنت]

احتفل محرك البحث العالمي “غوغل” بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة هند رستم.

ووضع غوغل عدة صور للفنانة الراحلة التي لقبت بمارلين مونرو الشرق لشدة الشبه بينها وبين الفنانة الأميركية.

ولدت هند رستم في 12 نوفمبر 1930 في حي محرم بك بالإسكندرية، واسمها الحقيقي ناريمان حسين مراد، وقدمت أكثر من 74 فيلما سينمائيا، أبرزهم: شفيقة القبطية وابن حميدو، وإشاعة حب نورد قلبي، واعترافات زوج، وبنات حواء، وقدمت آخر أفلامها حياتي عذاب عام 1979 واعتزلت بعده الفن نهائيا.

كان أول ظهور فني لها عام 1947، وظهرت ككومبارس في عام 1949 مع الفنانة الكبيرة ليلى مراد في فيلم “غزل البنات” ثم توالت أعمالها حتى وصلت لقمة نجوميتها في الخمسينيات والستينيات.

تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها بسنت، ثم تزوجت بعده الطبيب الشهير محمد فياض.

توفيت هند رستم في الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 عاما بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة.

