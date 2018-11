بركان النار الأكثر نشاطاً منذ أربعة عقود[إنترنت]

قامت السلطات في غواتيمالا بإجلاء 4 آلاف شخص بعد ثوران بركان “فويغو”، المعروف باسم “بركان النار”، الواقع على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق العاصمة غواتيمالا، على ارتفاع 3763 مترا.

وذلك للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وتسبب ثوران هذا البركان في يونيو الماضي بمقتل 194 شخصا ودمار بلدة سان ميغيل لوس لوتيس بالكامل.

The post بركان النار.. الأكثر نشاطاً منذ أربعة عقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا