3 أكواب من القهوة قد تحميك من السكري

رغم أن الدراسات الطبية التي أجريت في السنوات الأخيرة استعرضت العديد من الفوائد للقهوة التي يكاد كل الناس يشربونها بشكل يومي، فضلاً عن أن بعض الدراسات تحدثت عن بعض الأضرار لها بسبب احتوائها على بعض المنبهات، إلا أن أحدث الأبحاث في هذا المجال أظهرت بأن القهوة يمكن أن تحمي عشاقها من مرض السكري. وبحسب دراسة نشر نتائجها موقع “إنتريستنج إنجينيرينج” الأميركي،إن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يومياً كفيلة على مساعدة الشخص بأن يتجنب النوع الثاني من مرض السكري، وهو الأوسع انتشاراً في العالم والذي يصيب الأشخاص في وقت متأخر من العمر، وكثيراً ما يرتبط بأسباب وراثية. ورغم أن العديد من الدراسات السابقة خلال السنوات الماضية تحدثت عن ارتباط بين تناول القهوة وتراجع احتمالات الإصابة بالسكري، غير أن أحدث دراسة في هذه السلسلة أجريت في السويد مؤخراً وأظهرت أن من يتناولون القهوة بشكل يومي وكثيف فإن مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري تتراجع لديهم بنسبة تتراوح بين 25% و29%، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا يشربون القهوة. ويقول موقع “إنتريستنج إنجينيرينج” إنه يوجد في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 29.1 مليون مريض بالسكري، أو بلغة أخرى فإن شخصاً واحداً من بين كل 10 بالغين يعاني من المرض. وبحسب الدراسة الحديثة التي أجراها معهد “كورالينسكا” السويدي، فإن الباحثين أعادوا النظر في 30 دراسة سابقة أجريت لمعرفة الارتباط بين القهوة ومرض السكري، شملت ما مجموعه 1.18 مليون شخصاً، لينتهوا إلى نتيجة جديدة مفادها تأكيد أن تناول القهوة بمعدل ثلاث أكواب يومياً من شأنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض بشكل كبير، وبنسب تتجاوز الربع. يشار إلى أن السكري يُعتبر من الأمراض المزمنة والأوسع انتشاراً في العالم حالياً، ولا يوجد أية علاجات نهائية له حتى الآن، غير أن أغلب الأطباء ينصحون مرضاهم بمكافحة هذا المرض عبر اتباع الحمية الغذائية وممارسة الرياضة بشكل يومي والتحكم بنمط الحياة.

