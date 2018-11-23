ليبيا وست دول توقع اتفاقية لتعزيز الأمن الصحي بينها

وقعت ليبيا والسودان وتشاد واثيوبيا ومصر وجنوب السودان اتفاقية لتعزيز الأمن الصحي عبر الحدود.

وشمل الإعلان الذى وقعت عليه الدول الست، الخميس عددا من المحاور منها تقاسم المسؤوليات لتعزيز التعاون الصحي من أجل تحقيق السلامة والأمن الصحي وتطبيق اللوائح الصحية الدولية لمنع المهددات الصحية، والتشريع والتنسيق والتواصل والرقابة وتبادل المعلومات.

كما شمل الاتفاق عقد اجتماعات مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات وإنشاء لجنة حدودية تعنى بالشؤون الفنية وإنشاء فريق المراقبة السريعة للمخاطر والتزام الدول بالأمن الصحي، وتقوية التعاون والتصدي للأمراض عبر الحدود .

يشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم يعتبر الأول بينها وحضره وزراء الصحة في الدول المذكورة.

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