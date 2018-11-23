تسريبات: “سعر مُفاجئ” لهاتف سامسونغ القابل للطي

كشف موقع “تيك رادار” التقنية، معلومات بخصوص سعر هاتف سامسونغ القابل للطي مؤكدا أنه سيطرح قريبا، وبسعر سيكون مفاجئا لعدد من المتابعين.

ووفق مصادر تقنية فإن الشركة الكورية الجنوبية ستعرض الهاتف المرتقب الذي لم تقرر بعد الاسم الذي ستطلقه عليه، حيث ما تزال حائرة بين “غالاكسي F” و”غالاكسي X” و”غالاكسي فليكس”، بمبلغ سيتراوح بين 1500 و2000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 1930 و2570 دولار أميركي.

ووأشارت المصادر إلى أن الهاتف يتوقع أن يأتي بعدة نسخ، على أن يبلغ سعر أغلاها 2000 جنيه إسترليني، وهو ما يعد أمرا مفاجئا بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتوقعون سعرا مبالغا فيه.

ومن المرجح أن الهاتف الجديد الذي يعتمد على نظام “آندرويد”، سيطرح في الأسواق بشهر مارس من العام المقبل، حسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

يذكر أن سامسونغ عرضت مؤخرا خلال مؤتمر خاص بالمطورين، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية “إنفينيتي فليكس” الذي يتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي (تابلت) إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.

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