لعشاق المغامرة.. هذه أفضل أماكن التزلج على الرمال في الوطن العربي‎

بدأت رياضة التزلج على الرمال، منذ أيام المصريين القدماء، حيث كانوا يتزلجون فوق الكثبان الرملية مستخدمين قطعًا من الألواح الخشبية، ولكن بداية هذه الرياضة في عصرنا الحديث كانت على ساحل ولاية كاليفورنيا.

وتشبه رياضة التزلج على الرمال الأخرى على الجليد، لكنها تمارس فوق الكثبان الرملية الناعمة بدلاً من المنحدرات الثلجية، ولها ممارسين من جميع أنحاء العالم، ولأن الوطن العربي هو أرض الرمال بلا منازع في العالم، فقد اشتهرت العديد من البلدان العربية بالأماكن التي خصصت لممارسة هذه الرياضة، ومنها:

مصر:

أحد أفضل الأماكن والكثبان الرملية التي يمكن أن تمارس فيها رياضة التزلج على الرمال في الوطن العربي، هي بحر الرمال العظيم بالقرب من واحة سيوة في الصحراء الغربية، وكثبان القطانية في طريق الواحات البحرية من القاهرة، وكثبان الصفراء ما بين مدينة دهب ودير سانت كاترين.

السعودية :

تعتبر المملكة العربية السعودية من أفضل الأماكن الخاصة بممارسة رياضة التزلج على الرمال، وذلك لتوافر العديد من الأماكن التي يمكن فيها ممارسة هذه الرياضة، أبرزها الكثبان في مدينة “تبوك”، وكذلك في مدينة “حائل” شمال المملكة.

الإمارات:

حافة الصحراء في الربع الخالي أفضل مكان في الإمارات العربية لممارسة رياضة التزلج على الرمال، وتعتبر هذه المنطقة أكبر صحراء رملية في الإمارات، بالإضافة إلى عدة أماكن على مشارف دبي، وتعد واحة ليو ومجموعة القرى التي تتواجد على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب أبو ظبي، هي أفضل الوجهات لممارسة هذا النشاط.

الجزائر:

تنظم دورة سنوية في منطقة تاغيت في جنوب شرق الجزائر من أجل التنافس في التزلج على الرمال، ويشارك فيه العديد من الشباب العربي والجزائري بشكل خاص، وشباب من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية، كما يتوافر أماكن أخرى مخصصة لهذه الرياضة في مرتفعات الشريعة قرب العاصمة.

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