جائزة يانصيب بقيمة 1.6 مليار دولار

حققت جائزة يانصيب “ميغا مليونز” الأميركية قيمة قياسية بلغت 1.6 مليار دولار وهي أعلى قيمة لجائزة يانصيب في العالم.

وسيُجرى السحب المقبل على الجائزة الثلاثاء القادم، بعدما لم يفز أحد بالأرقام 15 و23 و53 و65 و70 والكرة الكبرى رقم 7، خلال السحب الذي جرى مساء الجمعة.

وإذا فاز لاعب بالأرقام الستة السابقة فسيكون بإمكانه الاختيار بين الحصول على جائزة نقدية فورية بقيمة 904 ملايين دولار أو جائزة بقيمة 1.6 مليار دولار تُدفع على مدى 29 عاماً.

الجدير بالذكر، كانت أكبر جائزة مسجلة في تاريخ يانصيب “ميغا مليونز” بقيمة 656 مليون دولار، وذلك في عام 2012.

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