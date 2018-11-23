اكتشاف بقايا حيوان بحجم الفيل وفم يشبه المنقار

نشرت مجلة العلوم يوم الخميس بحثا حول اكتشاف بقايا مخلوق عشبي عملاق تعود لأواخر العصر الترياسي قبل أكثر من 200 مليون عام.

حيث توصل علماء وباحثون بولنديون، من خلال دراسة أجروها إلى إن المخلوق الذي ربما يكون قد جاب الأرض خلال تلك الفترة له خصائص الزواحف وفمه يشبه المنقار وبأربع أرجل وكان في حجم الفيل وينتمي إلى نفس الفصيلة التطورية للثدييات.

فيما ذكر الباحث في الحفريات القديمة “غريغوز ندزويدسكي” الذي شارك في الدراسة، أن الحفرية التي تحمل اسم “ليسووشيا بوغاني” تغير الفكرة بأن الحيوانات العملاقة الوحيدة الآكلة للعشب في العصر الترياسي المتأخر هي الديناصورات.

ويعرف أن حيوانات مماثلة تحمل اسم “الديساينودونت” كانت موجودة في فترة أسبق بكثير، قبل أن تمسح سلسلة من الكوارث الطبيعية هذا النوع من الأرض.

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