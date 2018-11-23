“ستيف جوبز” أحدهم.. مشاهير عرفوا بـ”الصدفة” أنهم من أصول عربية!‎

يتباهى الكثير من مشاهير العالم بأصولهم العربية، فمنهم من بدأ محليًا وحقق نجاحات استحق بها الوصول إلى العالمية، وآخرون نشأوا من البداية خارج حدود أوطانهم، ناهيك عن أسماء بعضهم التي تحمل بالتأكيد طابعًا عربيًا خالصًا لا تحتاج إلى تأكيد عروبتهم، ولكن هؤلاء النجوم لا تحمل أسماؤهم أي دلالة على ذلك، وعرفوا مصادفة أن لهم أصولا عربية:

ولد ستيف جوبز الشخصية الأشهر في عالم التكنولوجيا وصاحب شركة “أبل” في 24 فبراير 1955، لأب عربي من مدينة حمص السورية ويدعى عبد الفتاح الجندلي، وأم كاثوليكية تدعى جوان شيبل، وكانا غير متزوجين وقت ولادته حيث كانا يدرسان في الجامعة، ورفضت عائلة الأم زواجها غير الكاثوليكي، مما دفعهما إلى تقديم ابنها للتبني، فتبناه زوجان من كاليفورنيا، وهما بول وكلارا جوبز، فأصبحا والديه الرسميين، وهو ما ترك أثرًا في حياة “ستيف جوبز” عندما اكتشف الأمر مصادفة، وصار طوال حياته لا ينادى بلفظ غير “الوالد البيولوجي”.

في عام 2014، نشرت المغنية الأمريكية أريانا غراندي عبر صفحتها على “فيسبوك”: “اكتشفت للتو أن أجدادي من شمال أفريقيا، ظننت أنني إيطالية.. من أنا؟”، وكانت “أريانا” أجرت تحليلاً وراثيًا وعرفت أن لها أصولا عرقية جينية من الجزائر أو المغرب.

قال الممثل الأمريكي ذو الـ48 عامًا “فينس فون”، في تصريحات صحفية، إن جدته كانت من أصل لبناني، مشيرًا إلى أنه تربى وترعرع في الولايات المتحدة وعرف مصادفة من أهله أن جدته لبنانية، كما أن “فينس” من خلفية مختلطة تضم جذورًا تعود به إلى إيطاليا وهولندا وإنجلترا وأيرلندا وأسكتلندا وألمانيا وسويسرا.

ولدت الممثلة الأمريكية المعروفة بدورها في فيلم “أفاتار” زوي سالدانا في ولاية نيو جيرسي، لأب من جمهورية الدومنيكان وأم من بورتريكا، ولكنها أكدت في مقابلة لها على التلفاز أنها اكتشفت أن لها جزءا عربيا من خلال أسلافها اللبنانيين، مشيرة إلى أنها فخورة بجذورها الشرق أوسطية وتستمتع بالطعام اللبناني.

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